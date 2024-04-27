Şampiyonluk yolunda kritik dönemeç! Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi!

Süper Lig'de heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin amansız bir şampiyonluk yarışına giriştiği bu sezon artık sona ermek üzere. Ligin bitmesine 4 hafta kala ezeli rakipler arasındaki mücadelede Galatasaray, maç fazlasıyla 7 puan önde. Sarı-kırmızılılar dün deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Galatasaray, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise bu akşam 19.00'da Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

SPOR YORUMCULARININ GÖZÜNDEN GALATASARAY GALİBİYETİ

Fernando Muslera ve özgüven | "Dün akşam Adana’da hareketli, tempolu, güzel bir maç izledik. Galatasaray, zorlu görünen Alanyaspor deplasmanından sonra zirve yarışında bir başka zor görünen deplasmandan da farklı galibiyetle ve gol yemeden döndü, derbi haftasında büyük avantajı da eline geçirdi." (Güntekin Onay-Hürriyet)

Gol becerisi ve Muslera | "Adana Demirspor bu sezon özelinde Galatasaray’a karşı en fazla pozisyona giren takım olmasına rağmen gol becerisi ve Muslera puan almalarına izin vermedi. Icardi’nin noktayı koyduğu Galatasaray ise galibiyetle hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı hem de Fenerbahçe için derbinin önemini arttırmış oldu." (Erman Özgür-Fanatik)

Demirbay muazzam bir oyuncu | "Kerem Demirbay'ın orta alandaki ustalığı, hücumdaki becerileri ile birleştiğinde ortaya muazzam bir oyuncu karakteri çıkıyor. Adana Demirspor maçı Ziyech, Kerem, Köhn gibi oyuncuların performanslarıyla sahne aldığı bir akşam oldu. Bu oyun içerisinde Mertens ve İcardi'nin yer almaması elbette düşünülemezdi." (Ali Gültiken-Sabah)

Ligin şifresi: Kaleciler | "Son dakikalara girerken Kerem Aktürkoğlu’nun Mertensvari pası, Mertens’in asisti ve Icardi’nin yine boş geçmediği maç olarak Adana deplasmanından şampiyonluğu bir adım daha yaklaşarak döndü Galatasaray. Her şampiyonluğun hikayesi hem farklı hem de aynı:“Son anda Muslera...”" (Burcu Kapu-Milliyet)

Muslera modu | "İnanılmaz bir özveri, saf bir yetenek ve pırıl pırıl bir oyun aklıyla Okan Buruk’un sahadaki en büyük güvencesi olmayı başardı Mertens. Dün gece Muslera’nın kalesinde büyümesi, Icardi’nin pes etmeyişi, Mertens’in kalitesi, Kerem Demirbay’ın oyun zekası akıllarda kalacağa benzer. Kerem Demirbay’ın vücut çalımıyla pozisyon yaratması rakibinin zaafıyla da ilgili olabilir ama dar açıdan o vuruşu yapmayı hayal etmesi klasının göstergesiydi." (Serkan Akcan- Fanatik)

Lazio Başkanı Lotito sağ olsun | "Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit. Alanya deplasmanında ilk 45, geçen hafta Pendik karşısında ilk 35 dakikada oyuna gelmemiş Galatasaray için dün yapılması gereken ilk yarıyı "Zengin" oynamaktı. Oynadılar da. 4 net pozisyon, 15 hücum…" (Bülent Timurlenk-Sabah)







