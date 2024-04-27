SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şampiyonluk yolunda kritik dönemeç! Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi!

Şampiyonluk yolunda kritik dönemeç! Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.04.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de artık şampiyonun belli olmasına sayılı günler kaldı. Ligin 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçtan 3-0'lık net bir skorla ayrılan sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi.

Şampiyonluk yolunda kritik dönemeç! Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti sonrası spor yorumcuları maçı değerlendirdi!

Süper Lig'de heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin amansız bir şampiyonluk yarışına giriştiği bu sezon artık sona ermek üzere. Ligin bitmesine 4 hafta kala ezeli rakipler arasındaki mücadelede Galatasaray, maç fazlasıyla 7 puan önde. Sarı-kırmızılılar dün deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Galatasaray, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise bu akşam 19.00'da Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

q

SPOR YORUMCULARININ GÖZÜNDEN GALATASARAY GALİBİYETİ

Fernando Muslera ve özgüven | "Dün akşam Adana’da hareketli, tempolu, güzel bir maç izledik. Galatasaray, zorlu görünen Alanyaspor deplasmanından sonra zirve yarışında bir başka zor görünen deplasmandan da farklı galibiyetle ve gol yemeden döndü, derbi haftasında büyük avantajı da eline geçirdi." (Güntekin Onay-Hürriyet)

r

Gol becerisi ve Muslera | "Adana Demirspor bu sezon özelinde Galatasaray’a karşı en fazla pozisyona giren takım olmasına rağmen gol becerisi ve Muslera puan almalarına izin vermedi. Icardi’nin noktayı koyduğu Galatasaray ise galibiyetle hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı hem de Fenerbahçe için derbinin önemini arttırmış oldu." (Erman Özgür-Fanatik)

t

Demirbay muazzam bir oyuncu | "Kerem Demirbay'ın orta alandaki ustalığı, hücumdaki becerileri ile birleştiğinde ortaya muazzam bir oyuncu karakteri çıkıyor. Adana Demirspor maçı Ziyech, Kerem, Köhn gibi oyuncuların performanslarıyla sahne aldığı bir akşam oldu. Bu oyun içerisinde Mertens ve İcardi'nin yer almaması elbette düşünülemezdi." (Ali Gültiken-Sabah)

w

Ligin şifresi: Kaleciler | "Son dakikalara girerken Kerem Aktürkoğlu’nun Mertensvari pası, Mertens’in asisti ve Icardi’nin yine boş geçmediği maç olarak Adana deplasmanından şampiyonluğu bir adım daha yaklaşarak döndü Galatasaray. Her şampiyonluğun hikayesi hem farklı hem de aynı:“Son anda Muslera...”" (Burcu Kapu-Milliyet)

Muslera modu | "İnanılmaz bir özveri, saf bir yetenek ve pırıl pırıl bir oyun aklıyla Okan Buruk’un sahadaki en büyük güvencesi olmayı başardı Mertens. Dün gece Muslera’nın kalesinde büyümesi, Icardi’nin pes etmeyişi, Mertens’in kalitesi, Kerem Demirbay’ın oyun zekası akıllarda kalacağa benzer. Kerem Demirbay’ın vücut çalımıyla pozisyon yaratması rakibinin zaafıyla da ilgili olabilir ama dar açıdan o vuruşu yapmayı hayal etmesi klasının göstergesiydi." (Serkan Akcan- Fanatik)

y

Lazio Başkanı Lotito sağ olsun | "Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit. Alanya deplasmanında ilk 45, geçen hafta Pendik karşısında ilk 35 dakikada oyuna gelmemiş Galatasaray için dün yapılması gereken ilk yarıyı "Zengin" oynamaktı. Oynadılar da. 4 net pozisyon, 15 hücum…" (Bülent Timurlenk-Sabah)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildiReal Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi
Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması!Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe galatasaray ligi sezon ürri̇yet bıraktı süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!

Basketbol hakemi hırsızlık yaparken yakalandı: Bu adam yıllardır çalıyor!

Emekli zammında ‘formül’ tartışması!

Emekli zammında ‘formül’ tartışması!

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.