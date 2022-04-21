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'Samsak Döveci' krizi! Serkan Çağrı'dan 'Hepinizi langıdı yaparım' tehdidi

21.04.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasındaki Samsak Döveci krizi devam ediyor. Çağrı'nın "Eşimle Elif'i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü" sözlerine cevap veren Doğan, "Çağrı, sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu" dedi.

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı iki arkadaşının arasını fena açtı. 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi.
Aynı dönemde aynı türkü için single çıkaran ikili, birbirine girdi.

SERKAN ÇAĞRI: BUSE'NİN AHDE VEFASIZLIĞI BİZİ ÜZDÜ

Serkan Çağrı Elif Buse Doğan'ı suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için.

Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik.

Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

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ELİF BUSE DOĞAN: HEPİNİZİ LANGIDI YAPARIM DİYEREK TEHDİT ETTİ

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan ise hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Yaşananlardan dolayı bir daha Serkan Çağrı ile çalışmayacağını belirten Elif Buse Doğan, hakkındaki iddialara şu sözlerle cevap verdi:

"HEPİNİZİ LANGIDI YAPARIM"

"Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem.

Kendisi 1 Nisan şakası gibi single çıkardı. Burada vefasızlık yapan da fırsatçılık yapan da kendisidir, ben değilim. Bu anonim bir türküdür ve herkes okuyabilir. Benim şu ana kadar bildiğim 15 kişi single yaptı. Benim sesim de kullanıldı."

"SERKAN ÇAĞRI VE EŞİ SAHTE HESAPLAR AÇTIRIP BENİ YIPRATMAYA ÇALIŞTI"

"Ben geride durmaya çalıştım ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Samsak Döveci türküsü her şeyin üstünde. Burada ne Serkan Çağrı ismi ne de Elif Buse Doğan ismi önemli değil. Ben bu eserle var olmadım. Kardeşim ses mühendisi ve bir stüdyomuz var.

Ben burada çalışmalarımı yapıyorum. Benim bu olayda şımaracağım bir durum yok. Ben bu işi para için yapmıyorum. Bu bir misyon işi. Sosyal medyada bir aydır sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve manipülasyonlar beni yıprattı. Serkan Çağrı ve eşi beni çileden çıkartmak için para karşılığı sahte hesaplar açtı. Bunu yaptıklarını da kendisi kabul etti. Beni konserlere ücretsiz götürdüler.

"SÖYLEDİKLERİ AİLEMİ ÇOK YIPRATTI"

Kendi dostlarının düğününe ücretsiz çıkardılar. Onları kırmamak için hayır diyemedim. Serkan Çağrı'nın söyledikleri ailemi çok yıprattı. Ben bu polemiklerin içine girmedim. Vefasız biri olsaydım ben bu eseri ondan önce çıkartırdım. O çıkardığı için ben de çıkardım. Yoksa benim eser çıkartmak gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu."

Serkan Çağrı'nın "Şarkıda benim klarnet çaldığım yerlerin sesi kısıldı" iddiasına cevap veren Doğan, "Ben o cihazları kullanmayı bilmiyorum.

Eser okunduktan sonra ben de o da dinledik ve itiraz etmedi. Kapaklar hazırdı ve her şey dijitale yüklenmişti. Biz ses falan kısmadık.

Kardeşimin yaptığı aranjeyi beğenmedi sonra da kendisi benimle single yapmak istedi. Eseri başka insanlar çıkardığı için bu kadar hızlı çıkarmaya karar verdik.

TRT'de yayınlanan bu eserlerin hakkı TRT'nindir. Buradan hiçbir şekilde para kazanmadım" ifadelerini kullandı.

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