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Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 08:29 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi. Sürücünün şov yaptığı anlar kameraya kaydedildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik ŞOV drift ceza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şimdi rahatlamıştır. Aracı 5000 etmez, aklınca hava yaptı. Al sana hava.
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