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  4. Samsun'da 'evi yakanı bulun' diye feryat edip bayılan kadın evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'da 'evi yakanı bulun' diye feryat edip bayılan kadın evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Samsun'da bir kişinin yaralanarak hastanelik olduğu ev yangınında 'evi yakanı bulun' diye feryat edip bayılan komşu kadın polisin araştırması sonucu evi yaktığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da 'evi yakanı bulun' diye feryat edip bayılan kadın evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Yıldız Akten'in akrabası Muhammet Yarar yangına müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada ellerinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Muhammet Yarar hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Yarar tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten'in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, "Kardeşim 3 keredir yanıyor bu ev. Üst katı da 2 kere yaktılar. Bir kere de burayı yaktılar kurtardık çocukları. Düşman mı bu insanlar evleri yakıyorlar" dedi. H.Y. daha sonra fenalık geçirip bayıldı. Yüzüne su vurulan ve vatandaşların müdahale ettiği H.Y., güçlükle kendine gelebildi. Olay yerine ambulans istendi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNDEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.'yi evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Yıldız Akten yangın

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Amaç neydi biri açıklık getirsin çivisi çıkmış memleketin
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