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Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 20:49 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz’u (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Hasan Beykoz, olay sonrası polise giderek, teslim oldu.

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Olay, saat 17.30 sıralarında, Bafra’da meydana geldi. Hasan Beykoz, eşi Meryem Beykoz ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin kızları Emine Beykoz’un da dahil olması üzerine Hasan Beykoz, tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan anne- kız, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Beykoz ise evden kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meryem ile kızı Emine Beykoz’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Beykoz, olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra Hasan Beykoz Emine Beykoz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Toplum olarak cinnet geçiriyoruz yada getiriyoruz. Bu durum sosyolojik psikolojik ekonomik olarak ele alınıp gerekli önlemler alınmalı desem zaten tuttuğumuz yer elimizde kalıyor. En aşağıdan tepeye kadar kokuştuk gidiyoruz.
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