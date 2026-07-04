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Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar koştu

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Samsun'da yürüdüğü sırada sıcaktan etkilenerek fenalaşıp yere düşen kadın, vatandaşlar ile görevli kadın polislerin yardımıyla güvenli alana taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüyen bir kadın, aşırı sıcak havanın etkisiyle bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Samsun da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar koştu 1

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile bölgede görev yapan kadın polis memurları hemen kadının yardımına koştu. Kadını kollarına girerek güneşten uzak, gölge bir alana taşıyan ekipler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinin gelmesine kadar kadını yalnız bırakmadı.

Samsun da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar koştu 2

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sıcak çarpması
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