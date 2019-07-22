Samsun'da sinir krizi geçiren kadın önce evi yaktı, sonra balkonda dans etti

Olay, Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak’ta 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN, EVİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre; bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Ayşe Şimşek, sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polise kapıyı açmayan Ayşe Şimşek, balkondaki saksıları, sandalyeleri eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı. Kapıyı kırarak açan polis ekipleri kadını zorla sakinleştirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ayşe Şimşek, ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

