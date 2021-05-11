Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 - 23 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

İthal Buğday2,102,55HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday kepeği (dökme)1,681,68Razmol (dökme)1,751,75ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,282,35KURU MEYVELER

İç fındık42,0042,00Kabuklu fındık (levant)22,0023,00



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