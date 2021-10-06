Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 48 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,352,45Buğday (ekmeklik)2,382,80HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday kepeği (dökme)2,142,21YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,855,45KURU MEYVELER

İç fındık 11-1348,0048,00ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Yumurta0,900,90İnek sütü3,153,26



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