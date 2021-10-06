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Samsun Ticaret Borsası

06.10.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç fındığın kilogramı 48 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 48 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,352,45Buğday (ekmeklik)2,382,80HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday kepeği (dökme)2,142,21YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,855,45KURU MEYVELER

İç fındık 11-1348,0048,00ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Yumurta0,900,90İnek sütü3,153,26

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