Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 27-35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,392,39Mısır--Buğday (ekmeklik)3,804,45İthal buğday--YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,508,50KURU MEYVELER

Kabuklu fındık27,0035,00DİĞER ÜRÜNLER

Kuşburnu9,0010,00



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