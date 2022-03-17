Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,403,44Buğday (kırık)3,503,50Buğday (ekmeklik)3,253,30İthal buğday4,994,99BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği (yağlık) 4,004,00KURU MEYVELER

Kabuklu fındık25,5025,50DİĞER ÜRÜNLER

Nar7,008,50



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