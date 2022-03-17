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Samsun Ticaret Borsası

17.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 25,50 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,403,44Buğday (kırık)3,503,50Buğday (ekmeklik)3,253,30İthal buğday4,994,99BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği (yağlık) 4,004,00KURU MEYVELER

Kabuklu fındık25,5025,50DİĞER ÜRÜNLER

Nar7,008,50

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