YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

30.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)5,435,44İthal buğday6,216,27Buğday (kırık)4,324,94HUBUBAT MAMULLERİ

Buğday kepeği (dökme)3,784,16Razmol (dökme)3,806,47Bonkalite4,915,13KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0036,00Çeşitli GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,505,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladıSavaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı
İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı:İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı:
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Akar'dan, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için taziye mesajı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:58
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Pazartesi

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Kevser Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Şehir Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.