Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)5,435,44İthal buğday6,216,27Buğday (kırık)4,324,94HUBUBAT MAMULLERİ

Buğday kepeği (dökme)3,784,16Razmol (dökme)3,806,47Bonkalite4,915,13KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0036,00Çeşitli GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,505,00



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