Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

15,0030,00Somon40,0060,00İstavrit10,0020,00Tirsi15,0020,00Mezgit20,0050,00

Levrek tane (deniz)25,00

30,00Çipura (çiftlik)45,0075,00Sargan--Palamut (tane)15,0020,00Barbunya20,0050,00Kalkan--Çinekop (deniz)30,0060,00Lüfer (tane)

Kötek--Levrek15,0025,00Alabalık10,0015,00Kefal15,0020,00Uskumru20,0025,00

