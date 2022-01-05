Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
15,0030,00Somon40,0060,00İstavrit10,0020,00Tirsi15,0020,00Mezgit20,0050,00
Levrek tane (deniz)25,00
30,00Çipura (çiftlik)45,0075,00Sargan--Palamut (tane)15,0020,00Barbunya20,0050,00Kalkan--Çinekop (deniz)30,0060,00Lüfer (tane)
Kötek--Levrek15,0025,00Alabalık10,0015,00Kefal15,0020,00Uskumru20,0025,00
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