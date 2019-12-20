MAGAZİN

Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı
Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandıÇanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali SAMDOB Samsun

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dr. Metin Uyar’ın Mutluluk Doktoru adlı kitabı raflarda

Dr. Metin Uyar’ın Mutluluk Doktoru adlı kitabı raflarda

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.