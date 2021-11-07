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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

07.11.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.B'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 637 kapsül sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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