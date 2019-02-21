Samsung 5G kulvarını pas geçmedi: Galaxy S10 5G

Samsung, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerinin yanında bir de firma tarihinin ilk 5G telefonunu da tanıttı. Sürpriz olarak tanıtılan Galaxy S10 5G modeli, Galaxy S10+ ile aynı özelliklere sahip olması ile dikkat çekiyor.

Galaxy S10’un 5G sürümünde 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda; önde iki arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Gücünü bölgelere göre farklılık gösteren Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga setinden alan telefonda 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ancak Samsung bu modelde hafıza arttırımı imkanı sunan microSD kart yuvasına yer vermiyor.

Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel telefoto + 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Arka ve ön kamera 4K çözünürlüğünde HDR10+ video çekim desteği ile rakiplerine taş çıkarıyor. Ön bölümde ise 10 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve derinlik algılayıcı 3D ToF kamera sensörü yer alıyor.

25W hızlı şarj destekli gelen Galaxy S10’un 5G modeli 4.500 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Şimdilik sadece Verizon operatörüne özel satılacak olan telefonun ülkemize bu yıl içerisinde geleceğini düşünmüyoruz.

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