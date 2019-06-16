Samsung Earphone HS1303 : Uygun fiyata kulak içi kulaklık

Samsung Earphone HS1303’ün 5 farklı renk seçeneği bulunuyor: Siyah, açık mavi, zeytin yeşili ve pembe. Aslında sadece bu sebeple bile tercih edilebilecek kulaklıklardan biri. Zira üreticiler çoğu zaman siyah ve beyaz renk seçeneklerinin ötesine geçmeyi pek düşünmez. Mesela zeytin yeşili ve açık mavi gibi renkler gerçekten ürüne farklı hava katabiliyor.

Yaklaşık 12 gram ağırlıktaki kulaklık, oldukça hafif. 1.2 metre uzunluğunda, yuvarlak bir kabloya sahip, ki dikkatli kullanılmadığında kablo kolaylıkla birbirine dolanabilir. Öte yandan, bu kulaklıkta bir kabloyu direkt, diğer kabloyu da ensenizden dolayarak kullanma yok. Bir kablo üzerinde yine standart olarak mikrofonlu panel yer alıyor. Buradan gelen aramaları cevaplayabilir ya da reddedebilir, ses ayarlaması yapabilir ya da şarkılar arasında geçişler yapabilirsiniz. Kullanımı gayet kolay.

“Peki kulakta nasıl duruyor?” diye soracak olursanız, silikon başlıkları gayet rahat. Zaten hafif de bir kulaklık olduğu için bazen varlığını bile unutabilirsiniz. Bir rahatsızlık oluşturmuyor ve genel olarak iyi bir ses kalitesi var. Tabii ki çok güçlü bass’lar beklememeli, özellikle de top seviyede ses açmamalısınız. 20 Hz ~ 20 KHz frekans aralığına sahip. Fiyatını da göz önüne alırsak, izlediğiniz videolar ve dinlediğiniz müzikler için yeterli bir performans sunuyor.

Ürün, ülkemizde 55 TL satış fiyatıyla bulunabiliyor.

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