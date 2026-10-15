Samsung Galaxy A38 ve A58 için dikkat çeken iddia! Konu kameralar

Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonları Galaxy A38 ve Galaxy A58, kamera tarafında beklenen yenilikleri sunmayabilir. Daha önce Galaxy A58'in kamera donanımının değişmeyeceğine yönelik bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise aynı kaynak, Galaxy A38'in de Galaxy A37 ile aynı kamera sistemini kullanacağını iddia ediyor.

Bu durum, yeni modellerin fotoğraf kalitesinin tamamen aynı kalacağı anlamına gelmiyor. Samsung'un yazılım ve görüntü işleme alanında iyileştirmeler yapma ihtimali bulunuyor. Ancak mevcut iddialar, kamera kalitesinde büyük bir sıçrama beklenmemesi gerektiğine işaret ediyor.

SAMSUNG GALAXY A38'İN KAMERA ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

GalaxyClub tarafından yayımlanan rapora göre Samsung Galaxy A38, arka tarafında üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Telefonun ana kamerası, optik görüntü sabitleme (OIS) ve otomatik odaklama desteğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör kullanacak.

Ana kameraya bir ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın korunması bekleniyor.

Bununla birlikte sızıntıda dikkat çeken bir tutarsızlık bulunuyor. Kaynak, Galaxy A38'in ultra geniş açılı kamerasını 12 megapiksel olarak belirtirken kamera kurulumunun Galaxy A37 ile aynı olacağını da öne sürüyor. Galaxy A37'de 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunduğundan, yeni modelin de aynı çözünürlüğü kullanacağı değerlendiriliyor.

İddialar doğru çıkarsa Samsung, Galaxy A38'de mevcut kamera sensörlerini bir nesil daha kullanmaya devam edecek. Böylece cihazın kamera donanımında kayda değer bir yükseltme yapılmamış olacak.

KAMERA DONANIMI DEĞİŞMESE DE FOTOĞRAF KALİTESİ İYİLEŞEBİLİR

Galaxy A38'in önceki modelle aynı sensörleri kullanması, fotoğraf performansının mutlaka aynı olacağı anlamına gelmiyor. Samsung, yazılım tarafında gerçekleştireceği optimizasyonlarla görüntü kalitesini artırabilir.

Özellikle görüntü işleme algoritmaları, renk üretimi, dinamik aralık ve kumlanma azaltma alanlarında iyileştirmeler yapılabilir. Görüntü sinyal işlemcisi (ISP) üzerindeki optimizasyonlar da fotoğraf sonuçlarına katkı sağlayabilir.

Ancak yeni sensörler veya ek kamera donanımı kullanılmadığı takdirde, görüntü kalitesinde büyük çaplı iyileştirmeler görülmesi pek olası görünmüyor.

SAMSUNG GALAXY A38'İN EKRANINDA 'DEĞİŞİKLİK' OLABİLİR

Ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un yeni orta segment telefonlarında donanım yükseltmeleri konusunda daha temkinli davranabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşımın olası nedenlerinden biri, özellikle bellek bileşenlerinde yaşanan fiyat artışları olabilir.

Artan bileşen maliyetleri, akıllı telefon üreticilerini rekabetçi fiyatları korurken üretim giderlerini kontrol altında tutmaya zorluyor. Bu nedenle şirketler, yeni modellerde yapılacak donanım yükseltmelerini yeniden değerlendirebilir.

Daha önce ortaya çıkan bir başka sızıntıda ise Samsung'un maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla Galaxy A38'in ekran özelliklerini önceki modele kıyasla düşürebileceği iddia edilmişti.

Şimdilik Galaxy A38 ve Galaxy A58'in kamera donanımlarına ilişkin bilgiler resmi olarak doğrulanmış değil. Her iki telefon hakkında önümüzdeki aylarda yeni sızıntıların ve iddiaların ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: SammyGuru