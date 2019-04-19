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Samsung Galaxy Fold’un ekran kırılma sorunu yaşadığı ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 19.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü editörler inceleme için gönderilen Galaxy Fold’un ekranının kırıldığını açıkladı.

Samsung Galaxy Fold’un ekran kırılma sorunu yaşadığı ortaya çıktı

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u yurtdışındaki editörlere incelemeleri için geçtiğimiz gün göndermişti. Ancak telefonu inceleyen dünyaca ünlü editörler hatta The Verge sitesi bile Galaxy Fold’un ekranının kırıldığını dile getirmeye başladı. Yere düşmelerde anında tuzla buz olan ekran, katlama esnasında bile kırılmalar yaşayabiliyor.

Samsung, Galaxy Fold’un ekranına cam yüzey koymadığı için telefonun ekranında sanki bir ekran filmi varmış gibi görünüyor. Bazı zeki editörler de kullanma talimatlarını okumadan bu katmanı ekran filmi sanıp sökmüş. Tabi katman sökülür sökülmez ekran anında kırılmış.

Samsung, Twitter’a Galaxy Fold‘un kırık ekranlarının sürekli paylaşılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Güney Koreli firma, ekran kırılma sorunu üzerinde çalıştıklarını en yakın zamanda müşterilere geri dönüleceğini belirtti.

1.980 dolara satılan bir telefonun ekranının; editörler, YouTuberlar ve hatta The Verge sitesinin editörleri tarafından kolayca kırılması büyük bir sorun. Yani bu adamlar ekranı kırıyorsa, son kullanıcı ekrana neler yapmaz.

Bu sorunun çözüleceğini maalesef ki düşünmüyorum. Galaxy Fold’un ekranında kullanılan teknoloji kullanıma uygun değil gibi görünüyor. Muhtemele bu telefon satışa sunulacak ve kısa süre sonra satışı sonlandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Fold akıllı telefon samsung

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