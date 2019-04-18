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Samsung Galaxy Fold’un ekranı satışa çıkmadan bozuldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Samsung, katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Fold’un piyasaya çıkışı için geri sayımı başlattı, ancak ürün daha piyasaya çıkmadan sorun çıkarttı.

Samsung Galaxy Fold’un ekranı satışa çıkmadan bozuldu

Yayınlanan ABD basınındaki haberlere göre ise katlanabilen akıllı telefon, iki günlük kullanım sonrasında bozuldu.

Samsung Galaxy Fold, 4.58 inç boyutunda ve açıldığında ise 7.3 inç’e ulaşıyor. Telefon, 7nm işlemci ve 12GB RAM’e sahip. Ek olarak altı kamera sahip. Bu kameralar iç tarafta iki, önde bir, arkada üç şekilde konumlandırılmış. Telefon, dünyanın hiçbir yerinde henüz satışa çıkmadı ve sadece üç teknoloji uzmanına test etmesi adına verildi. Sonuç ise oldukça üzücü. Vergisiz olarak 11.500 TL olduğu söylenen telefonun ekran sorunuyla boğuştuğu ortaya çıktı. CNBC teknoloji uzmanı Steve Kovach, yaşadığı sorunla ilgili twitter hesabından birtakım videolar ve görseller paylaştı.

Bloomberg’ün cihaz editörü Mark Gurman, benzer sorunları yaşamış. Ekranda yaşadığı sorunlar arasında dokunmatik sırasında iz kalması, çizik oluşması, katlama bölgesindeki sıkıntılar şeklinde açıklamalar mevcut. Telefonla ilgili en büyük sorunlardan biri de koruma filtresi olan şeffaf jelatinin ekranla uyumsuz olması.

Konuyla alakalı Samsung, henüz bir açıklama yapmadı. Firmanın Note 7 vakasından sonra Galaxy Fold’da bu şekilde sorun çıkması birçok kullanıcının markanın yeni ürünlerinden uzaklaşmasına neden olacağı düşünülüyor. İlerleyen dönemlerde Samsung, yeni olarak çıkaracağı her farklı ürününde ilk etapta istediği satış rakamlarını elde edemeyeceği tahmin edilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Samsung Galaxy Fold akıllı telefon

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