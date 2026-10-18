Samsung Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon sorunu iddiası: Exynos 2700 yeniden gündemde

Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde kullanacağı işlemci henüz kesinleşmiş değil. SEDaily'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinin ısınma sorunları nedeniyle planlarını yeniden gözden geçiriyor. Bu gelişme, Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemcisinin Galaxy S27 Ultra'da kullanılma ihtimalini güçlendirdi.

SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6'NIN TESTLERDE AŞIRI ISINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre Samsung, Galaxy S27 Ultra üzerinde gerçekleştirdiği testlerde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinin belirlenen sıcaklık sınırlarını aştığını tespit etti. İşlemcinin uzun süreli ağır iş yüklerinde performansını düşürmeye başladığı belirtiliyor.

Bu durum, geçmişte benzer ısınma sorunlarıyla gündeme gelen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini hatırlatıyor.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanan çeşitli telefonlar hâlihazırda bulunuyor. Ancak Çinli akıllı telefon üreticilerinin, Samsung'un genellikle tercih ettiği çözümlere kıyasla daha büyük buhar odalı soğutma sistemleri kullandığına dikkat çekiliyor.

Samsung ve Qualcomm'un sorunu çözmek için birlikte çalıştığı belirtiliyor. İddialara göre Samsung, Qualcomm'a ekim ayının ortasına kadar süre tanıdı. Ancak sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, ısınma sorununa henüz bir çözüm bulunamadığını gösteriyor.

EXYNOS 2700 TESTLERDE ÖNE ÇIKMIŞ OLABİLİR, DAHA SERİN DE ÇALIŞABİLİR

Yaşanan gelişmelerin ardından Samsung'un Exynos 2700 işlemcisini yeniden değerlendirmeye aldığı bildiriliyor.

Aktarılan bilgilere göre Exynos 2700, şirket içi performans testlerinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı geride bırakmayı başardı. İşlemcinin Geekbench çoklu çekirdek testinde Snapdragon'a yaklaşık yüzde 10 üstünlük sağladığı öne sürülüyor.

Exynos 2700'ün bir diğer avantajının ise daha serin çalışması olabileceği belirtiliyor.

Samsung'un karar vermek için fazla zamanı bulunmuyor. Galaxy S27 serisinin seri üretiminin yıl sonunda başlaması ve telefonların geleneksel şubat/mart lansmanına hazır olması bekleniyor.

GALAXY S27 ULTRA İKİ FARKLI İŞLEMCİYLE GELEBİLİR

Samsung'un Snapdragon işlemcisinden tamamen vazgeçip vazgeçmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Olasılıklardan biri, Galaxy S27 Ultra'nın bazı pazarlarda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, diğer pazarlarda ise Exynos 2700 ile satışa sunulması. Diğer seçenek ise Samsung'un Snapdragon işlemcisini tamamen bırakarak yalnızca kendi geliştirdiği Exynos 2700'ü kullanması.

Ultra, Galaxy S serisinin en çok satan modeli olduğu için çok sayıda işlemciye ihtiyaç duyacak. Bu yüzden de iki işlemcili seçenek daha olası görünüyor. Ancak SEDaily'nin aktardığı bilgiler, Samsung'un hangi seçeneği uygulayacağını netleştirmiyor.

Konuyla ilgili bir sektör kaynağı, Qualcomm işlemcilerinin Galaxy S27 Ultra'dan çıkarılmasına kesin olarak karar verilmediğini, ancak aşırı ısınma sorununun çözülememesi durumunda seri üretim takvimini korumak için alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Exynos 2700'ün Galaxy S27 Ultra'da kullanılması, Samsung'un işlemci tasarımından sorumlu LSI bölümü için önemli bir gelişme olacak. Güney Kore pazarında 2021'den, küresel pazarda ise 2022'den bu yana Exynos işlemcili bir Galaxy S Ultra modeli bulunmuyor.

Exynos'un geri dönüşü, Samsung LSI'ın prestijini ve gelirlerini artırabilir. Aynı zamanda akıllı telefonların üretiminden sorumlu Samsung DX bölümünün maliyetlerini de azaltabilir. Çünkü Qualcomm'un üst düzey Snapdragon işlemcileri oldukça yüksek fiyatlara sahip.

Şimdilik Galaxy S27 Ultra'nın hangi işlemciyle piyasaya sürüleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: GSMArena