Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’e de güncelleme verdi!

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Samsung’un 2016 yılında tanıttığı üst seviye akıllı telefonlarından sadece ikisi. Şirket, normalde birkaç yıl sonra güncelleme desteğini keserken, konu Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge olunca güncelleme konusunda sınır tanımadı. Ekim ayı güvenlik güncellemesi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için de yayınlandı.

SAMSUNG GALAXY S7 VE GALAXY S7 EDGE İÇİN GÜNCELLEME YAYINLADI



SamMobile sitesinde yer alan habere göre Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarına dağıtmaya başladığı güncelleme ile akıllı telefonlarındaki güvenlik açıklarından birini kapatıyor ve cihazların performanslarında ufak iyileştirmeler içeriyor. Android akıllı telefonların birçoğunun üreticisi tarafından birkaç yıl sonra ‘’unutulduğunu’’ göz önüne alırsak Samsung’un güvenlik güncellemelerini yayınlamaya devam etmesi gerçekten takdire şayan.

GALAXY S7 VE GALAXY S7 EDGE EKİM AYI GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?



Galaxy S7 Ekim güncellemesi Güney Amerika ülkelerinde yayınlanmaya başladı. Samsung Türkiye Galaxy S7 modellerine de söz konusu güvenlik güncellemesinin çok yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

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