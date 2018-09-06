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Samsung Galaxy Watch Türkiye fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Galaxy Note 9 ile birlikte duyurulan Samsung Galaxy Watch akıllı saatin Türkiye fiyatı belli oldu.

Samsung Galaxy Watch Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, Ağustos ayı içerisinde tanıttığı yeni Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerini Türkiye’de satışa sundu. Galaxy Watch, stres ve uyku izleme fonksiyonlarının yanı sıra, Gümüş, Gece Siyahı ve Pembe Altın renk seçenekleri; arayüz ve kayışlarda da kişiselleştirilebilir tasarım ve renkleri çeşitlilik sunuyor.

Stres düzeyi yükseldiğinde bunu otomatik olarak algılayıp kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri önerebilen akıllı saat aynı zamanda uyku takibi fonksiyonu ile REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başmalarına yardımcı oluyor.

Galaxy Watch kullanıcılara, fitness de dahil olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile birlikte toplam 39 farklı antrenman çeşidi Galaxy Watch ile izlenebiliyor. Dengeli beslenmenin egzersiz kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, akıllı saat ile alınan kalorinin izlenmesi ve kişiye özel uyarıların programlanması olanağı çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

Galaxy Watch’un 80 saatin üzerine çıkan uzun pil ömrü her gün şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar sabahları, hatırlatma notlarından, hava durumundan ve ajandalarının en güncel halinden haberdar olma gibi özelliklerden faydalanabiliyor.

Galaxy Watch; Gümüş, Gece Siyahı ve Pembe Altın renk seçenekleri; 46 mm ve 42 mm versiyonları ile kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. Kullanıcılar bu çeşitliliğe ek olarak, farklı saat arayüzü seçenekleri ve farklı saat kayışları arasından zevklerine en uygun çeşitleri seçerek Galaxy Watch’un görünümünü kişiselleştirebiliyor. Bu kayış seçenekleri arasında yüksek kaliteli saat kayışı üreticisi Braloba ürünleri de bulunuyor.

SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, ve Bixby’nin bir araya gelerek oluşturduğu Galaxy ekosisteminin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran Galaxy Watch, Smart Things desteği sayesinde Galaxy Watch ile bağlantılı cihazlara ulaşım ve bunların kontrolünü (örneğin; sabahları ışıkları yakmak ya da televizyonunuzu açmak, yatağa girmeden ısıyı ayarlamak) sağlayabiliyor.

Galaxy Watch Türkiye fiyatı belli oldu
Galaxy Watch’un 46mm’lik Gümüş renkli versiyonu 2.199 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile; 42mm’lik Gece Siyahı ve Pembe Altın renkli versiyonları ise 1.999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Galaxy Watch’u 17 Eylül tarihine kadar satın alacak kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 399 TL değerindeki Galaxy Watch Uyumlu Kablosuz Şarj Cihazı ve 189 TL değerindeki ilave kayış hediye ediliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Watch

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