Samsung Galaxy Watch Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, Ağustos ayı içerisinde tanıttığı yeni Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerini Türkiye’de satışa sundu. Galaxy Watch, stres ve uyku izleme fonksiyonlarının yanı sıra, Gümüş, Gece Siyahı ve Pembe Altın renk seçenekleri; arayüz ve kayışlarda da kişiselleştirilebilir tasarım ve renkleri çeşitlilik sunuyor.

Stres düzeyi yükseldiğinde bunu otomatik olarak algılayıp kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri önerebilen akıllı saat aynı zamanda uyku takibi fonksiyonu ile REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başmalarına yardımcı oluyor.

Galaxy Watch kullanıcılara, fitness de dahil olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile birlikte toplam 39 farklı antrenman çeşidi Galaxy Watch ile izlenebiliyor. Dengeli beslenmenin egzersiz kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, akıllı saat ile alınan kalorinin izlenmesi ve kişiye özel uyarıların programlanması olanağı çok büyük bir kolaylık sağlıyor.