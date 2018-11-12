Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından düzenlenen bir etkinlikte katlanabilir telefon prototip tasarımı gösterilmişti. Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda gösterilen telefonun isminin Galaxy X olduğu da belirtilmişti. Yeni bir habere göre ise bu modelin satışa sunulacak sürümünün fiyatının da belli olduğu iddia edeliyor.

Samsung katlanabilir telefonun fiyatı ortaya çıktı

The KoreaTimes'ın haberine göre Samsung Galaxy F isimli katlanabilir telefonun fiyatı 1770 dolar olacak. Elbette bu bir iddia ancak fiyatın en pahalı seri üretim Android telefondan ya da en pahalı iPhone modelinden bile pahalı olduğu su götürmek bir gerçek.

Günün sonunda bu rakamın iddia olduğunu ve halen bu modelin geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim. Bir aksilik olmazsa bu yeni model 2019 yılında son tüketici ile buluşacak.

Kapalı hali 4 inçlik bir telefon olan Galaxy X telefonu, açıldığında ise 7.3 inçlik bir tablete dönüşüyor. Kısa bir süre gösterilen telefon ergonomi ve kullanım açısından hayal kırıklığı oluşturdu. Zira kapalı hali oldukça büyük ve iri olan telefonun kullanımda pek pratik olmayacağı görülüyor.

Kaynak: Teknolojioku

