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Samsung S Active’i tekrardan canlandırmaya hazırlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün en fazla sevkiyat gerçekleştiren ismi konumunda yer alan Samsung, her kesime hitap eden bir marka. Yani ucuzundan pahalısına, tek kameralısından çok kameralısına pek çok modeli Samsung’da bulmak mümkün.

Samsung S Active’i tekrardan canlandırmaya hazırlanıyor

Nitekim bu model yelpazesine dayanıklılığıyla ön plana çıkan S Active serisi de dahil. Bilindiği üzere Samsung, suya, toza ve darbeye karşı normalden çok daha fazla dayanıklı olan modeller de üretiyor. Bu modellerden sonuncusu 2017 yılında çıkan Xcover 4’tü. Sonrasında Güney Koreli şirket bu tarz bir model satışa sunmadı. Ta ki 2019’a kadar.

Geçtiğimiz gün, bir süredir söylenti halinde bulunan yeni Galaxy S Active modeli Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

SM-G8899F model numarasıyla ortaya çıkan yeni S Active tek çekirdek testinden 3130 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 9050 puan aldı.

Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 9810 yonga setinden güç alan yeni S Active modeli sistemini 4GB RAM’le destekliyor. Kutudan ilk çıktığında Android 9 Pie ile çalışacak olan telefonun 5.2 inçlik Quad HD ekran ile gelmesi bekleniyor. Klasik kalın çerçeveli bir tasarıma sahip olan S Active, 12MP’lik tek ana kamerayla gelecek. Telefonun fiyatının 600 dolar civarında olması bekleniyor.

Konu ile ilgili videosunu buradan izleyebilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
Samsung S Active telefon

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