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Samsung üç yıl sonra düğmeye bastı! Galaxy S27 Pro ve Ultra’da ekran yenileniyor

Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisinde ekran teknolojisi önemli ölçüde yenilenebilir. Bir rapora göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, son üç yılın en büyük OLED ekran güncellemesini alacak.

Samsung üç yıl sonra düğmeye bastı! Galaxy S27 Pro ve Ultra’da ekran yenileniyor
Enes Çırtlık

Samsung'un gelecek yılın başlarında dört modelden oluşan Galaxy S27 serisini tanıtması bekleniyor. ETNews tarafından yayımlanan bir rapor, özellikle Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın ekran tarafında serinin diğer üyelerinden ayrılacağını öne sürüyor.

Rapora göre iki modelde Samsung Display'in M16 OLED panelleri kullanılacak. Böylece Samsung'un mobil cihazlardan sorumlu MX bölümü, Galaxy S serisindeki OLED malzemesini üç yıl aradan sonra ilk kez yeni bir nesle taşımış olacak.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ekranlarının yalnızca M16 OLED malzemesine geçmekle kalmayacağı, aynı zamanda Color Filter-on-Encapsulation (COE) ve Privacy Display teknolojilerini de kullanacağı belirtiliyor.

Samsung üç yıl sonra düğmeye bastı! Galaxy S27 Pro ve Ultra’da ekran yenileniyor 1

GALAXY S27 VE S27+ DA EKRAN GÜNCELLEMESİ ALACAK

Serinin Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin ise M14 OLED malzemesine geçeceği öne sürülüyor. Bu, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde kullanılan M13 OLED malzemesine göre bir yükseltme anlamına geliyor.

M16, Samsung Display'in bugüne kadarki en gelişmiş OLED malzemesi olarak belirtiliyor. Yeni malzeme daha yüksek tepe parlaklığı, daha iyi enerji verimliliği, daha doğru renk üretimi ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Aynı OLED malzemesinin kısa süre önce piyasaya çıkan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra Google Pixel 11 ve Vivo iQOO 16 modellerinde de kullanıldığı aktarılıyor.

Samsung üç yıl sonra düğmeye bastı! Galaxy S27 Pro ve Ultra’da ekran yenileniyor 2

GALAXY S27 SERİSİNİN EKRAN BOYUTLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Galaxy S27 ailesinin ekran boyutlarına ilişkin bilgiler de aktarılıyor. Buna göre Galaxy S27'nin 6,27 inç, Galaxy S27+'ın ise 6,66 inç ekranla gelmesi bekleniyor.

Galaxy S27 Pro'nun 6,47 inçlik bir ekrana sahip olacağı, dolayısıyla 6,89 inçlik panel kullanacağı belirtilen Galaxy S27 Ultra'ya kıyasla daha küçük bir gövdeyle geleceği aktarılıyor.

Samsung üç yıl sonra düğmeye bastı! Galaxy S27 Pro ve Ultra’da ekran yenileniyor 3

KATLANABİLİR GALAXY MODELLERİ DE M16 OLED'E GEÇEBİLİR

Samsung'un M16 OLED panellerini yalnızca Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra ile sınırlı tutmayabileceği öne sürülüyor.

Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Fold 9 Ultra modellerinin de 2027'nin ikinci yarısındaki çıkışlarında M16 OLED panellere geçmesi bekleniyor.

Mevcut Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerinde ise M13 OLED paneller kullanılıyor.

Kaynak: SamMobile

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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