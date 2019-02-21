Samsung’un giyilebilir teknoloji kategorisini yeniledi

Samsung; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds olarak isimlendirilen bu modeller ile giyilebilir teknoloji alanındaki elini güçlendiriyor. Bu modellerin özellikleri hakkında her şey bu haberimizde.

Galaxy Watch Active özellikleri



Samsung’un akıllı saat kategorisinde yer alacak olan Galaxy Watch Active, sağlık özellikleri ile ön plana çıkıyor. Galaxy Watch Active, sizi takip ederek; egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu deneyimi sunuyor.

Akıllı saatte stres takip özelliği bulunuyor. Bu özellik ile stres yaşadığınız anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak gününüzü huzurlu bir şekilde sürdürebiliyorsunuz. Spor alanında da kolay egzersiz takibi özelliği sunan saatte 39’dan fazla aktiviteyi manuel olarak girme şansınız var.

Android ve iOS uyumlu akıllı saatin Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili renkleri bulunuyor. 40mm büyüklüğündeki saat 39.5 x 39.5 x 10.5mm boyutlarına sahip ve 25 gram ağırlığında.

1.1 inç büyüklüğünde 360 x 360 çözünürlüklü AMOLED ekran ile gelen Galaxy Watch Active, Alway on Display özelliğini destekliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.