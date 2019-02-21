Samsung’un giyilebilir teknoloji kategorisini yeniledi

Samsung; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds olarak isimlendirilen bu modeller ile giyilebilir teknoloji alanındaki elini güçlendiriyor. Bu modellerin özellikleri hakkında her şey bu haberimizde.
Galaxy Watch Active özellikleri
Samsung’un akıllı saat kategorisinde yer alacak olan Galaxy Watch Active, sağlık özellikleri ile ön plana çıkıyor. Galaxy Watch Active, sizi takip ederek; egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu deneyimi sunuyor.
Akıllı saatte stres takip özelliği bulunuyor. Bu özellik ile stres yaşadığınız anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak gününüzü huzurlu bir şekilde sürdürebiliyorsunuz. Spor alanında da kolay egzersiz takibi özelliği sunan saatte 39’dan fazla aktiviteyi manuel olarak girme şansınız var.
Android ve iOS uyumlu akıllı saatin Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili renkleri bulunuyor. 40mm büyüklüğündeki saat 39.5 x 39.5 x 10.5mm boyutlarına sahip ve 25 gram ağırlığında.
1.1 inç büyüklüğünde 360 x 360 çözünürlüklü AMOLED ekran ile gelen Galaxy Watch Active, Alway on Display özelliğini destekliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
230 mAh kapasiteli batarya ile gelen Galaxy Watch Active, 1.15 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos 9110 yonga seti ve 768 MB RAM ile geliyor. Tizen tabanlı Wearable OS 4.0 ile çalışan telefonda 4 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Son olarak bu saatin IP68 / MIL-STD-810G standartlarını desteklediğini belirtelim.
Galaxy Fit ve Galaxy Fit e özellikleri
Spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.
Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor.
Samsung Health uygulamasında 90’dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.
Galaxy Fit‘in siyah ve gümüş renk seçenekleri bulunurken Galaxy Fit e‘in siyah, beyaz ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Galaxy Fit‘te 0.95 iç büyüklüğünde AMOLED ekran ve Galaxy Fit e‘de ise 0.74 inçlik AMOLED ekran yer alıyor.
Galaxy Fit, MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz işlemci ile gelirken, Galaxy Fit e ise MCU Cortex M0 96MH işlemci ile geliyor. Her iki modelde de Realtime OS işletim sistemi yer alıyor. Her iki model de Kalp Atış Hızı Monitörü ve İvme Ölçer yer alıyor. Son olarak bu modellerin Android ve iOS ile uyumlu olduğunu belirtelim.
Galaxy Buds özellikleri!
AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün bir dinleme deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş Ortam Sesi, kulaklıklarınız takılıyken bile ortamı net bir şekilde duymanıza olanak veriyor, böylece bir telefonda konuşurken ya da favori müziğinizi dinlerken bir yandan da ortamın farkında olabiliyorsunuz.
Adaptif Çift Mikrofon özelliği ise her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmanızı net bir şekilde aktarmanızı sağlıyor.
Galaxy Buds, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesiyle size ayak uydurabiliyor. Ayrıca, kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini yedi saate kadar koruyabiliyor.
15 dakikalık hızlı şarjla 1,7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds’a aktarabiliyor. Kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung’un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10’dan gerekli anlarda hızlı şarj desteği de alma imkanı sağlıyor.
Siyah, Beyaz, Sarı renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds, 5.8pi Dinamik sürücülere sahip. SBC, AAC, Scalable ses teknolojileri ile gelen kablosuz kulaklık şimdilik sadece Android ile uyumlu.
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