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Samsung’un telefonları Türkiye pazarında değer kaybetmeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 28.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen amiral gemisi modeli Galaxy S10’u tanıtmıştı. Türkiye pazarına 6.849 TL’den giriş yapan Galaxy S10, diğer Samsung modellerinin kaderini paylaştı.

Samsung’un telefonları Türkiye pazarında değer kaybetmeye devam ediyor

Bildiğiniz gibi Samsung telefonların hem sıfırları hem de ikinci elleri enterasan bir şekilde Türkiye’de anında düşebiliyor. Telefon çıktıktan 1-1.5 yıl sonra yarı fiyata satın alabileceğiniz Samsung modelleri, bu yüzden ilk çıktığında pek tercih edilmiyor.

Şimdi ise Galaxy S10’un 6.849 TL olan fiyatı çeşitli alışveriş sitelerinde Samsung Türkiye garantili olarak 5.500 TL seviyesine kadar düşmüş durumda. Yaklaşık 1.300 TL değer kaybeden Galaxy S10’un, Note 10’dan sonra değer kaybetmesi aslında normal. Ancak Şubat’ta tanıtılan telefonun bir anda değer kaybetmesi, telefonu ilk satın alanlar açısından pek hoş durum değil.

Galaxy S10, 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda; önde iki arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Snapdragon 855 / Exynos 9820 yonga setinden alan telefonda 8 GB RAM ve maksimumda 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel telefoto + 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Arka ve ön kamera 4K çözünürlüğünde HDR10+ video çekim desteği ile rakiplerine taş çıkarıyor.

Ön bölümde ise 10 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve derinlik algılayıcı 3D ToF kamera sensörü yer alıyor.

25W hızlı şarj destekli gelen Galaxy S10’un 5G modeli 4.500 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Türkiye Pazar

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