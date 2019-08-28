Samsung’un telefonları Türkiye pazarında değer kaybetmeye devam ediyor

Bildiğiniz gibi Samsung telefonların hem sıfırları hem de ikinci elleri enterasan bir şekilde Türkiye’de anında düşebiliyor. Telefon çıktıktan 1-1.5 yıl sonra yarı fiyata satın alabileceğiniz Samsung modelleri, bu yüzden ilk çıktığında pek tercih edilmiyor.

Şimdi ise Galaxy S10’un 6.849 TL olan fiyatı çeşitli alışveriş sitelerinde Samsung Türkiye garantili olarak 5.500 TL seviyesine kadar düşmüş durumda. Yaklaşık 1.300 TL değer kaybeden Galaxy S10’un, Note 10’dan sonra değer kaybetmesi aslında normal. Ancak Şubat’ta tanıtılan telefonun bir anda değer kaybetmesi, telefonu ilk satın alanlar açısından pek hoş durum değil.

Galaxy S10, 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda; önde iki arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Snapdragon 855 / Exynos 9820 yonga setinden alan telefonda 8 GB RAM ve maksimumda 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Telefonun arka bölümünde 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel telefoto + 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Arka ve ön kamera 4K çözünürlüğünde HDR10+ video çekim desteği ile rakiplerine taş çıkarıyor.