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Samsung yepyeni bir tasarımla daha önceki başarısızlıklarını örtecek

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TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Şirketin bundan çok kısa bir süre önce Galaxy Fold ile birlikte adeta fiyasko yaşaması, çok acil planlarının devreye sokulmasının sağladı. İşte haberimizin detayları.

Samsung yepyeni bir tasarımla daha önceki başarısızlıklarını örtecek

Neredeyse bütün cep telefonu üreten şirketlerin adeta patent yarışına girdiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda genellikle en fazla patent alanların başında Samsung bulunuyor. Telefonla ilgili neredeyse yapmadığı hiçbir eğme ve bükme işlemi kalmayan Samsung, son olarak yepyeni bir tasarımın patentini aldı.

28 Kasım 2018 tarihinde Samsung tarafından yapılan patent başvurusunun bütün detayları ortaya çıkıyor. Diğer modellere göre oldukça kalın olduğu fark edilen Samsung’un bu yeni cep telefonunda, yukarıya doğru uzatma imkanı bulunuyor.

Samsung tarafından ortaya atılan bu yeni patentte, cep telefonu her ne kadar uzatılabilir olsa da tuşlarda herhangi bir değişim gerçekleşmiyor. Bu da bizlere gösteriyor ki, tuşlar yerine sadece ekran bölümünde uzama yaşanıyor.

Şu an için yalnızca cep telefonunun patent kısmı yer alıyor. Samsung herhangi bir ayrıntı vermedi ve bu patenti hayata ne zaman geçireceği de bilinmiyor. Ancak Galaxy Fold ile ilgili ortaya çıkan sorunlar düşünüldüğünde şirketin bir süre bekledikten sonra, ürünlerini piyasa çıkardığını söyleyebiliriz.

Peki sizce de Samsung, bu yeni modeli ile birlikte Galaxy Fold faciasını unutturabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung tasarım cep telefonu

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