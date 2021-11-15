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  4. Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya aşka geldi! Karısıyla videosuna yorum yağdı

Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya aşka geldi! Karısıyla videosuna yorum yağdı

15.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sana Söz dizisiyle ekrana dönen Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü bir video ile kutladı. Erkan Petekkaya'nın paylaşımına yorum yağdı.

Kırmızı Oda dizisinde rol alırken Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren ve diziden ayrılmak zorunda kalan Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan'la birlikte başrol olduğu Sana Söz dizisiyle ekrana döndü. Dizide Ömer karakterine hayat veren Petekkaya'nın özel hayatı da sık sık merak konusu oluyor.

50 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın eşi Didem ve oğlu Cem Cano ile olan mutluluk pozlarına beğeni yağıyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karısının doğum gününü kutladı.

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Karı-koca evde en doğal halleriyle çektikleri videoyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu karısına "İyi ki benimle berabersin. İyi ki benim karımsın" dedi. Didem Petekkaya ise kocasını öpmeye doyamadı.

Seda Sayan ve Burcu Güneş gibi ünlü isimler ise paylaşıma iyi dileklerini ifade eden yorumlar bırakmayı ihmal etmedi.

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Erkan Petekkaya
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