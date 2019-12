Sanal Mona Lisa, turizm fuarı EMITT'le İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 arasında dünya turizm profesyonellerini ve tüketicileri 24. kez ağırlayacak.

Fuarın düzenleyicisi Hyve Group'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin iş ortaklığında gerçekleşen EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Fuarda, turizm sektörünün pazarlama ve hizmet boyutlarında dijitalleşmesi sürecine ağırlık verilirken, ziyaretçiler çok sayıda teknolojik gösteriye de şahit olacak. HTC Vive iş birliğiyle her günün temasına özel, sanal gerçeklik teknolojisi olan VR içerikleriyle, turizm profesyonelleri sanal gerçekliği deneyimleyebilecek ve teknoloji sohbetlerine katılabilecek.

- Sanal Mona Lisa Sergisi

VR teknolojisi aracılığı ile ziyaretçilerin deneyimleyeceği sanal sergi Mona Lisa: Beyond The Glass, EMITT'in ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Louvre Müzesi tarafından gerçekleştirilen ilk sanal gerçeklik deneyimi Mona Lisa: Beyond the Glass Sergisi, Türkiye'de ilk defa EMITT Turizm Fuarı'nda turizm profesyonelleri ve katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.