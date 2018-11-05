Sanat dünyasından büyük vefasızlık!

Nuri Sesigüzel'den İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a ve Zeki Müren'e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan Yılmaz Tatlıses; 'Mavi Mavi', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Ağla Gözlerim', 'Hatıran Yeter' gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilen Tatlıses'in cenazesine, bir tek yapımcı Polat Yağcı katıldı.

Sanat dünyasından kimsenin katılmadığı cenazeye, İbrahim Tatlıses'in çelenk yollaması dikkati çekti. (Sabah)

