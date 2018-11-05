MAGAZİN

Sanat dünyasından büyük vefasızlık!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan ve İbrahim Tatlıses'e soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses, önceki gün vefat etti. Tatlıses'in cenazesine, sanat dünyasından sadece yapımcı Polat Yağcı katıldı.

Sanat dünyasından büyük vefasızlık!

Nuri Sesigüzel'den İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a ve Zeki Müren'e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan Yılmaz Tatlıses; 'Mavi Mavi', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Ağla Gözlerim', 'Hatıran Yeter' gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilen Tatlıses'in cenazesine, bir tek yapımcı Polat Yağcı katıldı.

Sanat dünyasından kimsenin katılmadığı cenazeye, İbrahim Tatlıses'in çelenk yollaması dikkati çekti. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Yılmaz Tatlıses Cenaze

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nakörlük boyle bır şey sen kalk adama soyadını ver bestelerını ve boyle cevap versın sana
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