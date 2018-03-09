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Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Sanatçı Ferhat Tunç'un Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan kız kardeşi Nadire Yoslun, dün, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nadire Yoslun (46), evinde dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Yoslun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"CANIMIN YARISI NADİRE..."

Nadire Yoslun'un ağabeyi sanatçı Ferhat Tunç ise kız kardeşinin ölümünü sosyal medya hesabında şu şekilde duyurdu:

'Hayatımın En Güzel Bacısını Kaybettim! Kız kardeşim, canımın yarısı Nadire, sabah saatlerinde Almanya'da yaşadığı evinde, ani bir kalp krizi sonucu, bu dünyayı ve bizi terk etti. Ölüm de bir gerçeğimiz. Kapımızı çalınca sözün hükmü kalmıyor. Arayıp acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim.'

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Tunç nadire yoslun

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