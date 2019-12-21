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Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Sanatçı İbrahim Tatlıses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tatlıses, İzmir'in Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını seçen Tatlıses, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.

Tatlıses, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Bu fotoğraflarda sanat var. İşin ehli insanlar güzel çekmiş. Fotoğrafı çok severim. Kamerayı koyacağın yeri bileceksin. Kamerayı koyduğun yeri bildin mi yönetmenlik kolay. Özellikle Mili Takım oyuncularımızın asker selamı verdiği ve Harran'da çekilen fotoğraf çok güzel. Arkadaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AA ibrahim tatlıses yılın fotoğrafları

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