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  4. Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

09.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.


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İsmail Türüt
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