Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız."