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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önü

BURSA HABERLERİ  | 05.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız."


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