Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İlk milli helikopter motoru) Gerekli sertifikasyon süreçlerinden sonra seri imalata geçildiğinde hem bir yurt dışı bağımlılığından daha kurtulmuş hem de yıllık 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önü