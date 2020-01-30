Sandığınız kadar sağlıklı olmayan 5 yiyecek

Kulaktan dolma bilgiler kimi zaman bizleri yanıltır. Sağlıklı beslenme konusunda da bilinen bazı doğrular aslında büyük bir hayal kırıklığı olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki gıda endüstrisi bizi sağlıklı beslenme konusunda zaman zaman yanıltıyor. Sizler için aslında kötü olabilecek 'sağlıklı' yiyecekleri araştırdık. Bakalım listede neler bulunuyor.

MEYVE SULARI

Meyve suları, her zaman 'sağlıklı' diye pazara sunulmuştur. Ancak meyve sularının şeker oranı oldukça yüksektir. Düşündüğünüz vitaminleri içermez ve size enerji vermeyecek boş kaloriler içerir. Bunun yerine düzenli olarak meyve yiyebilirsiniz.

MEYVELİ SODA

Meyve aromalı sodalar da düşündüğünüz kadar masum değildir. Evet, soda son derece sağlıklı bir içecektir, ancak aromalı sodalar için aynı şey geçerli değil. Düşük kalorili, şekersiz meyveli sodalarda bulunan yüksek dozdaki fosfat, kemiklerdeki mineral dengesine zarar verebilir. Bunun yerine su ve sade soda tercih edebilirsiniz.

ÇİFTLİK SOMONU

Somon, sağlıklı yağlar ve omega-3 için mükemmel bir kaynaktır. Ne yazık ki, çiftlik somonu ayrıca insan sağlığına zarar veren büyük miktarda böcek ilacı içerebilir. Çiftlik somonu yerine deniz somonu yemeyi tercih edin. Eğer illaki çiftlik somonu yiyecekseniz de bunun için balığı aldığınız yer hakkında detaylı bilgi sahibi olun, araştırın.