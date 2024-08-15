Sandık Kokusu'na bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroda

MYNET-Show TV’nin yeni sezona taşınan 3 dizisinden biri olan Sandık Kokusu yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Uğur Yücel ve Demet Akbağ’ı yıllar sonra buluşturan dizinin yeni bölümlerini sektörün başarılı isimlerinden Altan Dönmez yönetecek.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Engin Öztürk “Bora”, Biran Damla Yılmaz “Ayça” ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” rolleriyle dahil olmuştu.

Hasan’ın (Uğur Yücel) kız kardeşi olan Gülnaz diziye tek başına gelmiyor. Son olarak diziye Gülnaz’ın kızı Nazlı da dahil oldu. Hasan’ın yeğeni rolünü ise İpek Özağan üstlendi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Daha önce Güllerin Savaşı, Umutsuz Ev Kadınları, Kara Tahta ve Vermem Seni Ellere gibi başarılı projelerde boy gösteren İpek Özağan Sandık Kokusu ile anlaşma sağladı.