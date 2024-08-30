Sandık Kokusu'nda kriz çıktı! Biran Damla Yılmaz dizi başlamadan ayrıldı

MYNET-Sandık Kokusu dizisi her bölümüyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde ikinci sezonu için hazırlıkların başladığı dizide kriz çıktı.

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü'nün kadrosunda yer aldığı diziye yeni sezonda güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil olmuştu.

SETE ÇIKMADAN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekibe Karsu’nun kuzeni Ayça rolüyle dahil olan Biran Damla Yılmaz sete çıkmadan projeden ayrıldı.

Yılmaz’ın sözleşme koşullarında anlaşamadığı için projeden ayrıldığı ve yeni teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.