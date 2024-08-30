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  4. Sandık Kokusu'nda kriz çıktı! Biran Damla Yılmaz dizi başlamadan ayrıldı

Sandık Kokusu'nda kriz çıktı! Biran Damla Yılmaz dizi başlamadan ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 15:07
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Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen başrollerinde Demet Akbağ, Uğur Yücel ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz sete çıkmadan projeden ayrılma kararı aldı.

MYNET-Sandık Kokusu dizisi her bölümüyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde ikinci sezonu için hazırlıkların başladığı dizide kriz çıktı.

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü'nün kadrosunda yer aldığı diziye yeni sezonda güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil olmuştu.

sandık koksuu

SETE ÇIKMADAN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekibe Karsu’nun kuzeni Ayça rolüyle dahil olan Biran Damla Yılmaz sete çıkmadan projeden ayrıldı.

biran damla

Yılmaz’ın sözleşme koşullarında anlaşamadığı için projeden ayrıldığı ve yeni teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

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Biran Damla Yılmaz
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