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  4. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci saçlarını boyattı! Yeni imajı çok beğenildi

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci saçlarını boyattı! Yeni imajı çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 16:14
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Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile büyük beğeni toplayan özge Özpirinçci saçlarını boyattı. Güzel oyuncun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci saçlarını boyattı! Yeni imajı çok beğenildi

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu dizi için imaj tazeledi. Doğallığı ile bilinen Özge Özpirinçci saçlarını sarıya boyattı.

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Yeni halini sosyal medya hesabından 'Bu saça alışamadım' notu ile paylaşan Özge Özpirinçci takipçileirinden tam not aldı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Her daim güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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