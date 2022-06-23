Sandra Bullock "Tükendim, bittim" diyerek aldığı kararı duyurdu

Romantik komediden aksiyona 30 yıllık kariyerinde onlarca filmde rol alan Sandra Bullock son açıklamasıyla hayranlarını üzdü.

“TÜKENDİMİ BİTTİM”

57 yaşındaki oyuncu, psikolojik olarak yıprandığını belirterek, “Tükendim, bittim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” dedi. Sandra Bullock, sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını ifade etti.

"DAHA RAHAT BİR PROGRAM SÜRDÜRECEĞİM"

Bullock, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.

Louis (11) ve Laila (8) adından iki tane evlatlık çocuğu olan oyuncu, “Çocuklarımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Onlarla anılar biriktirmeyi seviyorum" diye konuştu.



