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SANEM UÇUYOR! Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yazın en keyifli, başarılı dizisi olan Erkenci Kuş, bundan sonra Cumartesi akşamları ekrana gelecek. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Can'ın Albatros olduğunu öğrenince sevinçten havalar uçuyor. Keyfine diyecek olan Can ile Sanem, artık aşklarını korkmadan yaşabiliyorlar. İşte Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

SANEM UÇUYOR! Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı yazın en başarılı dizisi Erkenci Kuş, yeni sezonda 12. bölümden itibaren Cumartesi akşamları ekrana gelecek. 22 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Can'ın Albatros olduğunu öğrendikten sonra keyiften ayakları yer değmiyor ve havalara uçuyor. İkili artık aşklarını her yerde yaşabiliyorlar. İşte Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe. Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek. Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 12. bölümü 22 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

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