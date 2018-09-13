SANEM UÇUYOR! Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı yazın en başarılı dizisi Erkenci Kuş, yeni sezonda 12. bölümden itibaren Cumartesi akşamları ekrana gelecek. 22 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Can'ın Albatros olduğunu öğrendikten sonra keyiften ayakları yer değmiyor ve havalara uçuyor. İkili artık aşklarını her yerde yaşabiliyorlar. İşte Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...
"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?
"Kamp kurmuşum burada!" #BeklenenBuluşma pic.twitter.com/DICbSTf09v— STAR TV (@startv) 11 Eylül 2018
Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?
Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.
Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe. Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?
#BeklenenBuluşma her şeyin başladığı yerde gerçekleşiyor...????????#ErkenciKuş #CanEm @dmtzdmr @canyaman1989 @startv @goldyapim @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/MfnS7dRBwF— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 11 Eylül 2018
ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!
Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek. Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 12. bölümü 22 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.
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