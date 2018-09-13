SANEM UÇUYOR! Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı yazın en başarılı dizisi Erkenci Kuş, yeni sezonda 12. bölümden itibaren Cumartesi akşamları ekrana gelecek. 22 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Can'ın Albatros olduğunu öğrendikten sonra keyiften ayakları yer değmiyor ve havalara uçuyor. İkili artık aşklarını her yerde yaşabiliyorlar. İşte Erkenci Kuş 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE