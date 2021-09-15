Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Şangay’da tanışan Alman ve Moğolistanlı gençler yıllar sonra Türkiye’de buluştu

Şangay’da tanışan Alman ve Moğolistanlı gençler yıllar sonra Türkiye’de buluştu

15.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Şangay kentinde 2018 yılında tanışan üniversite öğrencisi Alman Jonas Graf (25) ile liseli Moğolistanlı Carol Zhao (19), 3 yıl sonra Likya Yolu'nda buluştu. Graf "Tek sorunumuz Likya Yolu'nun dağlık kesimlerinde karşılaştığımız insanlarla, dil konusunda anlaşamamak. Ama onu da elle ayakla işaretle aşıyoruz" dedi.

Şangay’da tanışan Alman ve Moğolistanlı gençler yıllar sonra Türkiye’de buluştu

Almanya'nın Stuttgart Üniversitesi'nde elektroteknik öğrenimi gören Jonas Graf, 2018 yılında Çin'e gitti. Jonas Graf, Şangay'da gezdiği sırada lise öğrencisi Moğolistanlı Carol Zhao ile tanıştı. 3 yıl boyunca haberleşen Zhao ve Graf, 3 hafta önce ise İstanbul'da buluştu.

İstanbul'dan otostopla önce Eskişehir'e gelen Zhao ve Graf, 6 Eylül'de de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezi Olimpos'a geçti. 8 Eylül'de Olimpos'tan yola çıkan Graf ve Zhao, Likya Yolu'nda yürümeye başladı. Günde yaklaşık 15 kilometre yürüyen Zhao ve Graf, Demre ilçesine ulaştı ve bir hafta daha Likya Yolu'nda yürüyecekler.

"LİKYA YOLU'NDA YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

1

Jonas Graf, "Arkadaşım ilk kez Türkiye'ye geldi. Ben 2019 yılında öğrenci değişimi çerçevesinde 6 ay Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdim. Türk arkadaşlarım, Boğaziçi Üniversitesi'nde bana bir akraba gibi davrandı. Çok yardımcı oldular. Türk insanının içtenliğinden, cana yakınlığından, yardımseverliğinden ve konukseverliğinden çok etkilendim.

Kız arkadaşıma bunları anlatarak Türkiye'de buluşma teklifi yaptım. O da severek kabul etti. İstanbul'da buluştuk. Likya Yolu'nda yürümeye karar verdik. Günde en fazla 15 kilometre yol yürüyoruz. İlk hedefimiz Olimpos'tan Kaş'a kadar yürüyeceğiz. Kendimizi zorlamıyoruz. Bazen çok sıcak olunca otostop yapıyoruz. Duruma göre belki uzatabiliriz. Toplam 100- 150 kilometre arasında yol yürümeyi planlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE EN AZ 100 KEZ GELMEK İSTERİZ"

Likya Yolu ile Türkiye'den çok etkilendiklerini anlatan Jonas Graf, "Harika bir doğası var. Yolun büyük bölümünde doğa, tarih, deniz iç içe. Benim Almanya'da da Türk arkadaşlarım var. Ama Türkleri, Türkiye'de tanımak çok farklı. Türkiye, çok güzel ve güvenli bir ülke. Türk insanının nazikliği, yardımseverliği bu ülkeyi güzelleştiriyor.

Yabancı ve dilini anlamadığı bir insana, dağlarda karşılıksız bir şeyler ikram eden insanlar, herhalde sadece Türkiye'de var. Bu nedenle Türkiye'ye en az 100 kez gelmek isteriz. Tek sorunumuz Likya Yolu'nun dağlık kesimlerinde karşılaştığımız insanlarla, dil konusunda anlaşamamak. Ama onu da elle ayakla işaretle aşıyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Herkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattıHerkesin rüyasını yaşıyorlar! Seyahat tutkunu çift, karavanda yaşamak için evlerini sattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçilerinin sınırlarını zorladı! Paylaşımı tepki çektiSosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçilerinin sınırlarını zorladı! Paylaşımı tepki çekti
Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"
Çekya'dan yürüdü! Oraya vardığında gözyaşlarını tutamadıÇekya'dan yürüdü! Oraya vardığında gözyaşlarını tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Moğolistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Biseksüel fenomen ilk kez açıkladı! “Daha mutluyum”

Biseksüel fenomen ilk kez açıkladı! “Daha mutluyum”

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

7 saatte hazırlandı! Paylaşımı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.