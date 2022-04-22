Şangay’daki koronavirüs kısıtlamalarından şaşırtan görüntüler! Ofisler hastaneye dönüştürüldü

Çin’in Şangay kentinde iki haftayı aşkın süredir uygulanan karantina tam gaz sürüyor. Çin’in en kalabalık şehirlerinde Şangay’daki hastanelerde koronavirüs vakaları nedeniyle yer kalmayınca yetkililer ofisleri hastaneye dönüştürdü. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan ofislerin görüntüsü kısa sürede popüler oldu. Putuo bölgesinde çekildiği belirtilen ofis görüntülerinde hasta yatakları, tıbbi cihazlar ve insanların üst üste tedavi görmesi tepkilere neden oldu.

“FAZLA MESAİYE KALMIŞ İNSANLARLA DOLU”

Weibo’da paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İnsanlarla dolu ofisleri gören kullanıcılar, “Aman Allah’ım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Bu fotoğraflara bakınca hasta olursunuz” yorumuyla durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Şanghay'da 28 Mart'tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan'da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti. Ofislerde odaların çok kalabalık olması, çamaşırhane ve duşların olmaması insani yaşam koşullarının tartışılmasına neden oldu.



