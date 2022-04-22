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Şangay’daki koronavirüs kısıtlamalarından şaşırtan görüntüler! Ofisler hastaneye dönüştürüldü

22.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tün dünyaya yayılan koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Diğer ülkeler koronavirüs tedbirlerini gevşetirken Çin’in en kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay’da ‘Sıfır vaka’ politikası devam ediyor. Politika kapsamında Şangay’daki ofisler hastaneye dönüştürüldü.

Şangay’daki koronavirüs kısıtlamalarından şaşırtan görüntüler! Ofisler hastaneye dönüştürüldü

Çin’in Şangay kentinde iki haftayı aşkın süredir uygulanan karantina tam gaz sürüyor. Çin’in en kalabalık şehirlerinde Şangay’daki hastanelerde koronavirüs vakaları nedeniyle yer kalmayınca yetkililer ofisleri hastaneye dönüştürdü. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan ofislerin görüntüsü kısa sürede popüler oldu. Putuo bölgesinde çekildiği belirtilen ofis görüntülerinde hasta yatakları, tıbbi cihazlar ve insanların üst üste tedavi görmesi tepkilere neden oldu.

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“FAZLA MESAİYE KALMIŞ İNSANLARLA DOLU”

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Weibo’da paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İnsanlarla dolu ofisleri gören kullanıcılar, “Aman Allah’ım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Bu fotoğraflara bakınca hasta olursunuz” yorumuyla durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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Şanghay'da 28 Mart'tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan'da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti. Ofislerde odaların çok kalabalık olması, çamaşırhane ve duşların olmaması insani yaşam koşullarının tartışılmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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