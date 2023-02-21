Şanghay Takibi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Şanghay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin konusu ve oyuncuları

Şangay Takibi filmi macera ve aksiyon türlerini ele almaktadır. Bu akşam Tv'de yayınlanacak olan Şangay Takibi filminin konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sanghay Takibi filmi oyuncu kadrosu ve konusu...
Hannah Quinliyan
Lei Wu
Simon Yam
Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır ancak yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler.
Peki, hayatları pahasına antikaları koruyabilecekler midir?