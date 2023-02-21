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Şanghay Takibi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Şanghay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin konusu ve oyuncuları

21.02.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şangay Takibi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2017 yapımı Şangay Takibi filminin yönetmenliğini Charles Martin üstlenmiştir. Şangay Takibi bu akşam Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Şanghay Takibi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Şanghay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin konusu ve oyuncuları...

Şanghay Takibi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Şanghay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin konusu ve oyuncuları

Şangay Takibi filmi macera ve aksiyon türlerini ele almaktadır. Bu akşam Tv'de yayınlanacak olan Şangay Takibi filminin konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sanghay Takibi filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

ŞANGHAY TAKİBİ FİLMİ OYUNCULARI

Orlando Bloom

Hannah Quinliyan

Lei Wu

Simon Yam

ŞANGAY TAKİBİ

ŞANGHAY TAKİBİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır ancak yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler.

Peki, hayatları pahasına antikaları koruyabilecekler midir?

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Star TV Orlando Bloom

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