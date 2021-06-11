Şanışer'den dikkat çeken Tuğçe ve Büşra paylaşımı! Susamam şarkısıyla gündeme gelmişti

Ünlü müziyen Şanışer'in 17 şarkıcı ile birlikte çektiği rap klibinde, kendi solo kısmında da "Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun" diyerek bahsettiği davada seneler sonra büyük bir gelişme yaşandı.

Ünlü isim davanın sonuca varmasıyla ilgili sevincini Twitter hesabından paylaştı.

TUĞÇE VE BÜŞRA KUZENLER 15 YIL ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde cansız bedenleri bulunan 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım cinayeti 15 yıl sonra çözüldü.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedenleri bulundu.

Başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın DNA'ları ile Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri uyuştu.

ÖNCE TUTUKLANDILAR SONRA SERBEST KALDILAR!

Bunun üzerine Yakar kardeşler 2017'de tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun çelişkili olduğu gerekçesiyle mahkeme, 30 gün tutuklu kalan Yakar kardeşleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.