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Şanışer'den dikkat çeken Tuğçe ve Büşra paylaşımı! Susamam şarkısıyla gündeme gelmişti

11.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Susamam şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Rapçi Şanışer, söz konusu şarkıda geçen "Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun" diyerek, Balıkesir'de 15 yıl önce ölü bulunan 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım ile ilgili davaya göndermede bulunmuştu. Seneler sonra çözülen davada karar açıklanınca ünlü rapçinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Şanışer'den dikkat çeken Tuğçe ve Büşra paylaşımı! Susamam şarkısıyla gündeme gelmişti

Ünlü müziyen Şanışer'in 17 şarkıcı ile birlikte çektiği rap klibinde, kendi solo kısmında da "Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun" diyerek bahsettiği davada seneler sonra büyük bir gelişme yaşandı.

Ünlü isim davanın sonuca varmasıyla ilgili sevincini Twitter hesabından paylaştı.

TUĞÇE VE BÜŞRA KUZENLER 15 YIL ÖNCE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde cansız bedenleri bulunan 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım cinayeti 15 yıl sonra çözüldü.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedenleri bulundu.

Başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın DNA'ları ile Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri uyuştu.

ÖNCE TUTUKLANDILAR SONRA SERBEST KALDILAR!

Bunun üzerine Yakar kardeşler 2017'de tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun çelişkili olduğu gerekçesiyle mahkeme, 30 gün tutuklu kalan Yakar kardeşleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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Bunun üzerine Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz ederek, yeni rapor talep etti. Mahkeme, bunun üzerine DNA ve doku örneklerini, karşılaştırılması için Ankara Üniversitesi'ne gönderdi. Raporda, öldürülen çocukların tırnağından alınan dokularla, sanıklardan alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı ve 16’da 15 oranında tuttuğu belirtildi.

Bunun üzerine dün görülen 10'ncu duruşmada mahkeme, Yakar kardeşler için yakalama kararı verdi.

TUTUKLANDILAR

Yakalama kararının ardından Bergama ilçesinde oturdukları belirlenen zanlı 2 kardeş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Seyhan ve Ayhan Yakar, tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Şanışer
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok şükür adalet yerini bulmuş geç olmuş ama güç olmamıştır inşAllah. sonuç olarak ksyilleri hayatta yani cezalarını çekmeden cehenneme girmeyecekler bu dünyada. hem burda hem ahirette sürünsünler inşAllah….

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