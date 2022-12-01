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  4. Sanki aksiyon filmi! Yatağın altına saklanıp polislere ateş eden suçlu dehşet saçtı

Sanki aksiyon filmi! Yatağın altına saklanıp polislere ateş eden suçlu dehşet saçtı

01.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Oklahoma'da bir şüpheliyi arayan polis ekipleri akıl almaz bir deneyim yaşadı. Hırsızlık suçundan aranan Timothy Johnson isimli suçlu, Oklahoma'da bulunan bir karavanın içinde yatağının altına saklandı. Karavanı incelemeye gelen polis ekipleri yatağı kaldırınca Johnson ile göz göze geldi. Yatağın altına saklanan şüpheli, göz göze geldiği polise ateş etti.

Geçtiğimiz günlerde, Oklahoma Şehri polis Departmanı tarafından paylaşılan silahlı saldırı görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Kasım ayının başında Missorui’de hırsızlık suçuyla aranan bir zanlı olduğu belirtilen 38 yaşındaki Timothy Johnson’ı arayan üç polis memuru, suçlunun orada olduğuna dair aldıkları bir ihbar üzerine bir karavanı ziyaret ettiler.

YATAĞIN ALTINDAYDI

oklahoma-police-ambushed-suspect

Karavanı arayan polislerden biri, kontrol etmek amacıyla yatağı kaldırınca, yatağın altında silahıyla saklanan suçluyla göz göze geldi. Saklandığı yerden açığa çıkan Johnson'ın elindeki tabancayı polis memurlarına doğrultarak ateşlemesiyle polis memurlarının karşılık vererek karavandan çıkmaları bir oldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

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Memurlar kısa bir süre sonra karavana tekrar girerek Johnson'ı teslim olmaya çağırdı. Ancak bu aşama polislerle arasında kısa süreli bir silahlı çatışma çıktı. Bu çatışmada bir polis memuru yüzünden yaralanırken, suçlu Johnson ise hayatını kaybetti.

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