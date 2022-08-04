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Sanki uzaylı filmi! Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

04.08.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'dan 34 yaşındaki Louise Edwards, bir sabah sağ gözünde sivilce benzer bir şey olduğunu düşündüğü şeyle uyandı. Doktorların da ne olduğunu anlayamadığı bu şey birkaç gün sonra göz kapağının ardından bacaklarına düşünce, genç kadın dehşete düştü. Garip yaratığın çok bacaklı dev bir parazit olduğu tahmin ediliyor.

Sanki uzaylı filmi! Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Liverpool'dan Louise Edwards, 22 Temmuz'da uyandığında sağ gözünde bir nokta gibi görünen ufak bir şişlik buldu. Başlangıçta bir tür böcek tarafından ısırıldığını düşündü. Ancak bir süre sonra şişliğin ardından gizlenen şey bacaklarına düşüverince, gördüğü şey karşısında dehşete düştü.

GİDEREK BÜYÜDÜ

Şişliği fark ettiği günün devamında, bunun giderek büyüdüğünü ve gözünün kapanmasına neden olduğunu fark eden Louise, ertesi gün kontrol ettirmek için Royal Liverpool Hastanesi'ndeki St Paul's Göz Hastanesine gitti .

HEP EVDEYDİ

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Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiği Türkiye seyahatinden sonra hiçbir yere gitmediğini ve son zamanlarda hep evde olduğunu söyleyen genç kadın, pencereleri açık uyuduğunu ve belki içeri bir şey girmiş olabileceğini düşündü.

ANTİBİYOTİK VERDİLER

Doktorlar şişliği sıkmaya çalıştılar ama başarılı olmadı. Sonrasında Louise'e bir antibiyotik verip onu eve gönderdiler. Halihazırda da sağlıklı bir görüşü olmayan kadının, görüşü iyi olan gözü de şişlikle kapanınca ertesi gün hiçbir şey göremez oldu. Bu sebeple tekrar hastaneye gitti çünkü dişlerine, başına ve gözlerine yayılan kokrunç bir ağrı çekiyordu. Ancak tekrar antibiyotiklere devam etmesi tavsiysiyle geri gönderildi.

KOMŞU TAVSİYESİ İŞE YARADI

En sonunda komşusunun verdiği fikre uymaya ve kaynar su kullanarak şişliğin ardındaki şeyi çıkarmaya karar verdi. İşe yaradı ve şişliği sıkmaya başladığında bir şeyin dışarıya çıkmaya başladığını fark etti. Kucağına düşen devasa şey karşısında şoke olan kadın hemen babasına seslendi.

UZAYLI FİLMİ GİBİ

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Babası, özünden çıkan çok bacaklı dev yaratığı görünce kendini uzaylı filminde gibi hissettiğini anlatan Louise'e, bunun bir tür parazit olduğunu söyledi. Bu ilginç yaratığı alıp hastaneye koşan genç kadın, hemşirelere gösterdiğinde hepsi şoke oldu ve ona bu şeyin uzaylı filminden fırlamış gibi göründüğünü söylediler.

ÖĞRENMEK İSTİYOR

Genç kadın şimdi yeni bir doktor randevusunun ardından göz kapağından çıkan bu garip şeyin en olduğuyla ilgili daha fazla şey öğrenmeyi bekliyor. Louise, "Sadece ne olduğunu bilmek ve insanları uyarmak istiyorum." dedi.


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