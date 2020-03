SANKO’dan gönül seferberliği kampanyasına destek

SANKO Holding, Gaziantep Valiliği’nin “Kalbe Dokun, Gönül Kazan” sloganı ile başlattığı “Gönül Seferberliği” kampanyasına, 21 bin paket gıda yardımı ile destek sağladı.

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi 21 bin aileye ulaştırılacak paketlerde, 5’er kilogram yağ, şeker, pirinç ve makarna bulunuyor. Valilikten yapılan açıklamada, yardım paketleri için herhangi bir talep alınmayacağı ve yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin evlerine Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından bırakılacağı bildirildi. Küresel bir sorun olan koronavirüs salgını ile mücadelede şehrin hayırseverlerinin ön saflarda yer aldığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, bu zor süreçte desteğini esirgemeyen SANKO Holding ailesine teşekkür ederek herkesi gönül seferberliği kampanyasına desteğe davet etti.

Diğer destekler

Bu arada, SANKO Holding, küresel salgın kökenli ekonomik sıkıntılarının çözümüne katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde SANKO şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışana 1000’er TL destek sağladı. SANKO, çalışanların yanı sıra, müşterilerinin, Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla da 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farklı ilave edilmeksizin’ 60 gün ertelemişti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanındığını anımsatmış ve “İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesin bireysel önlemlerinin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın da gerekliliğine inanıyoruz” ifadelerine yer vermişti.

“Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyen Konukoğlu, kurucusu olduğu ASCE İnşaat’ın da müşterilerine destek olmak amacıyla Mart ve Nisan ayları taksitlerinin ödeme vadesini 60 gün ertelediklerini ve bu taksitlere herhangi bir vade farkı uygulanmamasına karar verdiklerine vurgu yapmıştı.

Her şeyi devletten bekleyerek hiçbir milletin layık olduğu değere ulaşamayacağını sözlerine ekledi.

Sani Konukoğlu vakfı

SANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nı kurdu. Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4,500 vakıf arasından “YILIN VAKFI” seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girmiştir.

“İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı“na layık görüldü. Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkan Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi. Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na TBMM Başkanlığı’nca” Üstün Hizmet Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi’nce “Fahri Doktora Unvanı” ve “Toplumsal Duyarlılık Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de “Vakıf İnsan” ödülü verildi. Öncelikli hedefi eğitim, sağlık ve gıda yardımı olan Vakıf, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim’in hizmetine sunmuştur. Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Devlet Hastanesi’ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı alındı. Yılda yaklaşık 1.500 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Vakıf, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin öğrenciye giyim, 10 bin öğrenciye de çantası ile birlikte kırtasiye, yine her yıl ihtiyaç sahibi 45 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir. Ayrıca merkezi İstanbul’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında; Gaziantep’te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı’nın desteğinde sürdürülmüştür.1998-2016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta 1003’ü erkek, 9497’si kadın olmak üzere toplam 10.500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır.

Sani Konukoğlu Vakfı, Ekovitrin 18’inci Yılın Starları Ödülleri’nde ‘Yılın Vakfı’ ödülüne layık görülmüştü.