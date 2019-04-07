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Şanlıurfa'da yavrusu ölen ineğin görüntüsü duygulandırdı!

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YAŞAM  | 07.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çekilen görüntü görenleri duygulandırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; bir ineğin yıldırım çarpması sonucu ölen yavrusunu sürükleyerek gömmeye götüren traktörün arkasından koşup bağırdığı görülüyor.

Şanlıurfa'da yavrusu ölen ineğin görüntüsü duygulandırdı!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde hayvan besiciliği yapan Mustafa Karabulut’un ahırına önceki gece yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken, doğurmak üzere olan bazı hayvanlar da düşük yaptı. Karabulut, telef olan hayvanları ahırdan çıkarttıktan sonra iple traktörün arkasına bağlayıp gömmek için sürükleyerek mahallenin dışına götürdü.

*YAVRUSUNU KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Ölen yavrusunun traktörün arkasına bağlanıp sürüklenerek götürüldüğünü gören anne inek ise, koşarak hareket halindeki traktöre yetişti. Yavrusunu kaldırmaya çalışan anne inek, kilometrelerce traktörün arkasından koştu. Bir yandan yavrusunu koklayan anne inek, diğer yandan da bağırarak kalması için çaba harcadı.

'ANA YÜREĞİ İŞTE! BAKIN'

Cep telefonuyla o duygusal anları videoya çeken Mustafa Karabulut, “Gece ahıra yıldırım düştü. Maalesef 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Bu da bu ineğin danası, anne yüreği, bakın danasını bırakmıyor. Buna göre herkes annesinin kıymetini bilsin. Herkes dikkatli baksın. Bakın arkadaşlar, ana yüreği işte, bakın” ifadelerini kullandı.

Traktörle çekilen hayvanlar mahallenin dışındaki boş bir alana götürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu telef olan hayvanların toplam değerinin ise yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
inek Şanlıurfa cep telefonu Yıldırım

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